El locutor Francisco Paco Ramírez está en el ojo del huracán por los insultos que lanzó en contra del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de varios delitos aprovechando los micrófonos del programa ‘Cómo amaneció Cali’, en la emisora Tropicana.

“Me interesa muy poco Petro. Si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa. Puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana”, fue una de las fuertes declaraciones de Ramírez, luego de que una periodista compartiera una información sobre el Gobierno.