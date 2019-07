La pasajera grabó un video en el que cuenta que vio actuar a una presunta banda de ladrones que estabarían robando en el articulado, y que terminó siendo capturada por la Policía. No obstante, horas después quedaron libres.

De acuerdo con la grabación, difundida por Noticias Caracol, una mujer le habría cortado el bolso a la víctima para sacarle las pertenencias (el celular y la billetera), y luego se las habría pasado a un hombre que estaría recibiendo señas de un tercer supuesto cómplice.

Ante el respaldo de los demás pasajeros, el bus se detuvo y la Policía llegó.

“Estoy cansada de la inseguridad. Yo simplemente reaccioné, sentí que tenía que hacer eso. Sentí el apoyo de muchas personas y eso es lo que debe pasar, tenemos que apoyarnos entre nosotros”, manifestó la mujer en el noticiero, que mantuvo su identidad en secreto por cuestiones de seguridad.

Pese a que los capturados, cuatro personas en total, que según la denunciante la amenazaron, quedaron en libertad, por el video, dijo ella al noticiero, otras personas los identificaron y le aseguraron que pondrían la denuncia ante las autoridades.

“Temo por mi seguridad porque hasta en los videos, y fuera de los videos, estas personas me amenazaron. En ese momento no sentí nada de miedo. Dios me dio la astucia y la tenacidad para actuar y ayudar a estas personas y futuras víctimas. Lamentablemente, salieron libre”, dijo la mujer.

La pasajera aprovechó para instar a los ciudadanos a denunciar cuando sean víctimas de robo.