En la vía Cali – Yumbo, a las 5:15 a.m., empezó un plan tortuga, en el CAM por la avenida Norte (desde las 8:00 a.m.), en Sameco (desde las 3:00 a.m.) y por la 70 también reportaron concentración de taxistas, esto como parte del paro convocado desde hace varias semanas y que se realizará ese 9 de agosto en Cali y otras ciudades del país.

A pesar de reuniones con el Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, mesas de trabajo; no se pudo frenar el paro de taxistas. La estrategia principal del gremio, es con un plan tortuga ubicarse en principales puntos con lo que logran congestionar la ciudad.

Contra la piratería y transporte informal de plataformas como Didi, Uber y Cabify .



Ayuda con el costo de la gasolina, el combustible y piden tarifa diferencial



Al señor alcalde de Cali: “Cumpla con el bono prometido el 28 de enero del 2023, para los taxistas que perdieron carros en pandemia y por el transporte ilegal”.



Estas son dos de las principales peticiones de quienes trabajaban como taxista, en el caso de Cali, son más de 15 mil, aunque no está claro si todos participen.

La Mancha Amarilla, un grupo que trabaja con taxistas en la capital del Valle, dijo que se “trata de una manifestación pacífica”, esto como respuesta a amenazas a través de audios y redes sociales, donde se advierte que, “taxista que no pare le quemamos el carro”.

“Nosotros no estamos convocando a hechos violentos, nuestra protesta es justa y pacífica”, dijo Jhony Rangel, lider del gremio.

En la vía Cali – Yumbo empezó el plan tortuga del paro de taxistas. En el CAM y en Sameco, ya también hay presencia de conductores con sus ‘amarillos’, la jornada se había convocado desde la madrugada. @PoliciaCali @SeguridadCali @AlcaldiaDeCali instalaron un PMU. pic.twitter.com/rMoNPdYfNk — TUBARCO (@tubarconews) August 9, 2023

Por su parte, la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Policía, junto a otras entidades, instalaron un Puesto de Mando Unificado, para monitorear este paro. La administración distrital incluso emitió un decreto de orden público, con varias medidas.

En febrero, en abril,y en julio hubo paro de taxistas en Cali, ahora de nuevo, denuncian que no se les ha cumplido con ninguno de los acuerdos ni de lo conversado en mesas de trabajo.