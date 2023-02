El pasado lunes 13 de febrero se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses en un jardín de la localidad de Suba, en Bogotá. La menor de edad estaba bajo el cuidado de los trabajadores del lugar y su fallecimiento se dio en extrañas circunstancias que son materia de investigación para las autoridades.

(Vea también: A prisión hombre que habría atacado a sus progenitores en Medellín; el padre falleció)

Dato clave sobre muerte de bebé en jardín de Bogotá

Su padre, Johan Alexánder Olaya, habló con Citytv y contó claves del caso y, aunque no culpa a nadie del jardín, si dejó en entredicho que la responsabilidad podría ser de la institución educativa, pues desde allí le indicaron que la bebé quedó inconsciente mientras dormía.

“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me dijeron que no había pasado mucho. Que en ese momento estaban diciéndole ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, dijo el papá consternado en la entrevista.

Además, reveló detalles de lo que ocurrió con la menor al momento en que llegó a un centro asistencial: “Cuando iba llegando la mamá me confirma que mi hija había fallecido. Me dijo el médico que mi hija había ingresado sin signos vitales, que le hicieron reanimación de 18 minutos, pero ya fue tarde”.

Olaya también se sinceró y, en medio de su nostalgia, admitió que no quiere culpar a nadie del jardín por la muerte de su hija y que prefiere que la justicia divina se encargue de lo acontecido: “Yo no soy nadie para señalar, el único que señala es Dios. Independientemente que todo el mundo esté conmocionado en el jardín, que me acompañen en el dolor, eso no me va a devolver la vida de mi hija”.

A continuación la nota periodística:

Finalmente, en el citado medio se dieron a la tarea de llamar al jardín involucrado; sin embargo, en el lugar les contestó una mujer, al parecer profesora, que salió con una excusa poco convincente para no decir nada al respecto: “Estoy en reposo porque estoy en estado de embarazo, si desea llamarme mañana con mucho gusto la atiendo”.

La familia se encuentra esperando a que Medicina Legal entregue el reporte sobre la muerte de la menor de edad y así conocer las causas de su fallecimiento.