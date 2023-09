“Acá hasta la policía y del colegio me dijeron que no lo mandara más porque corría peligro, pero eso no debe ser así”, denunció la madre del alumno amenazado por el padre de familia. Esto se desencadenó por la fuerte pelea de dos alumnas hace unos días en Barranquilla.

La pelea de dos alumnas en un colegio en Barranquilla, casi termina en tragedia porque el padre de una de las menores fue a reclamarle a la otra, y terminó amenazando con arma de fuego a otros estudiantes.

Este hecho generó alerta y las autoridades ya investigan la situación registrada en la Institución Educativa Distrital Sarid Arteta de Vásquez de la ciudad donde capturaron a hombre que fingió su propio secuestro para sacarle millonada a su hermana.

Los mismos estudiantes grabaron la pelea y la subieron a redes sociales, esto desató la indignación de varios padres de familia, pero uno de ellos , decidió ir a la institución y reclamar.

El padre de familia llegó al colegio, para buscar a la alumna que peleó con su hija la semana pasada, pero en medio de la situación un alumno “se le burló” y ahí el hombre, enfureció y lo amenazó. El tema parecía haber terminado así. Sin embargo, este martes, el hombre llegó a la institución para amenazar al estudiante.

Al sitio tuvo que llegar hasta la Policía, pero al parecer, no sirvió de mucho, porque “lo que me dijeron fue que no lo mandara más porque corre peligro”, denunció la madre del estudiante.

De la situación del padre señalado la Policía no ha informado si se le pudo ubicar, si se verifica la legalidad del arma de fuego. Además, tampoco se ha interpuesta una denuncia ante Fiscalía por las amenazas.