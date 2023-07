Tambaleando y con el agua al cuello se encuentran Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga por el escándalo de Odebrecht que los enloda, sobre todo después de los audios filtrados por Daniel García Arizabaleta, en los que el excandidato admite que la corrupta multinacional brasileña le metió 1’600.000 dólares a su campaña.

En una de esas grabaciones, Zuluaga dice que está dispuesto a echarse toda la culpa para amparar a su hijo: “Tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos”.

A pesar de ello, ambos no aceptaron cargos en la audiencia en que la Fiscalía hizo el recuento de todos los delitos que habrían incurrido en el manejo financiero de la aspiración presidencial de Zuluaga en 2014, por lo que el proceso ahora será enfrentar un juicio largo que podría durar incluso años.

Sin embargo, en el Reporte Coronell de W Radio revelaron que la Fiscalía tendría una prueba contundente en contra de Zuluaga en donde dice que, como candidato, su único trabajo era conseguir votos y que de todo lo demás —lo administrativo, financiero y logístico—se encargaba el gerente de campaña, es decir, su hijo David Zuluaga, de quien se llegó a decir que fue instrumento del excandidato y lo podrían absolver por su supuesta inexperiencia.

En la citada emisora indicaron que el 30 de enero de 2015, Óscar Iván Zuluaga respondió un interrogatorio de la Fiscalía en el caso del ‘hacker’ Andrés Sepúlveda. En esa declaración afirmó que él no tenía responsabilidades administrativas o financieras, solo tenía que convencer a la gente de que votara por él.

“El candidato se dedica a conseguir los votos y se diseña una estructura operativa, financiera y administrativa que están construidos sobre dos ejes: el representante legal que fue asumido por mi hijo David Zuluaga y el coordinador que es Luis Fernando Hoyos, a quien conozco hace 25 años”, dijo en su momento Zuluaga.

Además, el excandidato le dijo al fiscal de ese caso que no tenía ningún control sobre lo que hacía su hijo, según lo revelado por la cadena radial: “Conozco sus capacidades y tengo plena confianza en él. Sé que con el apoyo de personas experimentadas adelantará de forma competente sus labores. David tenía plena autonomía y era la persona autorizada legalmente para firmar contratos [Odebrecht] y el manual define claramente quienes participan en ese proceso. Como nunca me involucré en eso, no conozco los detalles”.

En esa declaración, Óscar Iván Zuluaga aseguró incluso que Daniel García Arizabaleta, quien era el coordinador político de su campaña y ahora es el principal testigo en su contra, no dependía de él sino de su hijo, según el citado medio.