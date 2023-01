Se siguen conociendo detalles del caso de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue encontrada muerta este domingo dentro de un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con lo indicado por la familia de la víctima, durante el viernes y el sábado la joven estuvo de fiesta con su pareja sentimental, quien es un ciudadano estadounidense del que se tiene poca información.

En principio se dijo que un reciclador había sido la persona que había dado con el hallazgo del cadáver, pero versiones de las autoridades señalaron que habría sido un habitante de calle.

El cuerpo de la joven de 23 años se encuentra siendo examinado en Medicina Legal para establecer las causas de su fallecimiento. Mientras esto ocurre, un uniformado de la Policía contó cómo fue encontrado el cadáver y qué hipótesis se manejan de lo sucedido.

Según mencionó el uniformado, una vez llegó el grupo de criminalística a hacer el levantamiento del cadáver se evidenció que el cuerpo estaba completo dentro de la maleta, teniendo en cuenta que se llegó a decir que había sido desmembrado.

“Estaba en una maleta de aproximadamente 30 litros. La metieron acomodándola a presión y el cuerpo estaba completo, según se pudo apreciar en el procedimiento del levantamiento. Es necesario precisar que no estaba desmembrado”, mencionó en la emisora.

En cuanto a las causas de su muerte, el coronel explicó que todo es un misterio por ahora, aunque hizo la precisión que el cuerpo no tenía signos de violencia.

“En este momento es materia de investigación, no se tiene un reporte judicial. Sin embargo, no se evidenció utilización de armas y el cuerpo estaba completo y no tenía heridas por armas de fuego o corto punzantes”, comentó en el mismo medio.