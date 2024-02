El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en pasada audiencia pública de la reforma a la saluden Santander, planteó que, si se quisiera tener más plata destinada para la salud y si había déficit en las finanzas, se debería impulsar una reforma tributaria dedicada a darle más dinero a la salud.

Cientos de críticas le cayeron por cuenta de la propuesta y hasta el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dijo “déjenlo que divague”.

En medio de la audiencia pública de la reforma a la salud en Cartagena, este jueves 15 de febrero, Jaramillo insistió en la reforma tributaria para darle más recursos a la salud.

“Si no alcanza el dinero, entonces pongámonos de acuerdo y vemos de dónde lo vamos a sacar. Afortunadamente, ya alguien dijo, hay que buscar recursos, porque apenas dije que por qué no hacíamos una reforma casi me ejecutan. Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí, pero uno entiende. Yo sigo insistiendo que si faltan recursos para lograr mejorar el sistema nos toca meternos la mano al bolsillo a todos”, dijo Jaramillo.