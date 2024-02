Si el paro nacional del 2021 logró convertirse en uno de los más significativos de los últimos años, fue gracias a miles de jóvenes que salieron a expresarse en las diferentes calles del país, un hecho histórico que se evidenció mucho más al ser luego de una pandemia. Ellos, esperanzados con un cambio, votaron en su mayoría por Gustavo Petro en las elecciones del siguiente año, pero, actualmente, tras un año y medio de mandato, es evidente que ese respaldo se ha perdido, y mucho.

Aunque las marchas y el plantón de este jueves 8 de febrero fueron convocadas mayormente por Fecode, estas fueron avivadas indirectamente por sectores del Gobierno, como por ejemplo, los mensajes del presidente contra el saliente fiscal Barbosa y su sucesora, la vicefiscal Mancera.

A pesar del mensaje publicado por Petro hace unos días, luego de su reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, los constantes ataques del primer mandatario colombiano a las personas que están en el cargo más alto de la Fiscalía sirvieron para que más colombianos salieran a las calles y buscaran presionar la elección de una nueva fiscal.

A estas marchas que se hicieron en todo el territorio nacional acudieron, en su gran mayoría, personas adultas. Mujeres y hombres que evidentemente superan los 40 y 50 años fue la constante. De hecho, hasta pensionados, es decir, mayores de 62 años, estaban en estas manifestaciones y se hicieron sentir.

En Bogotá, donde estuvo presente Pulzo, no fue muy diferente. Cientos de personas llegaron hasta el Palacio de Justicia, pero el panorama era este: adultos mayores que gritaban arengas, pintaban pancartas, simulaban votaciones y, en el momento más álgido, intentaron irrumpir en las instalaciones, aunque no lo lograron. Este fue el video del momento exacto en el que otros adultos, en una gran mayoría de la tercera edad, no permitieron que se escalaran los hechos.

Un grupo incitó a tomarse la Corte, los demás manifestantes los catalogan de infiltrados. Esto se dio luego de que los magistrados ya se habían reunido hoy y no habían elegido nueva fiscal. pic.twitter.com/AcjNODcNeq — Última Hora Pulzo (@UltimaHoraPulzo) February 8, 2024

Y con este panorama, la gran pregunta es, ¿dónde están los jóvenes que apoyaban a Petro? Pues no se han vuelto a ver.

De los ríos de estudiantes de universidades y demás jóvenes que caminaban por horas ya no queda ni la sombra. Hace unos pocos meses, el presidente se jactaba en su cuenta de X por el apoyo que tuvo de esta población en las diferentes zonas del país en las votaciones, pero a ellos ya no se les ha visto, al menos en las últimas manifestaciones que él, sus allegados o los grupos políticos que lo apoyan han convocado.

“No es extraño que en esos 11 de millones de votos que nos han dado el triunfo, la mayoría sean de jóvenes y de mujeres. Una marea juvenil, una marea femenina, decidió hoy tomarse las urnas”, dijo el presidente el día que ganó las elecciones, pero las más recientes cifras demuestran la desfavorabilidad que tiene el primer mandatario entre la población menor de 30 años.

Las respuestas a esa situación pueden apuntar a diferentes direcciones. Los escándalos en los que se ha visto su familia, que sin embargo no han tocado al presidente, pudieron haber alejado a un grupo de jóvenes que deseaban un líder político alejado de la corrupción, el clientelismo, la politiquería y demás dejos del poder que también se han visto en este Gobierno. Otra visión está en que las decisiones que se han tomado en los diferentes ministerios no han tocado a una población joven que buscaba ver cambios que los beneficiaran y que, hasta el momento, no han visto nada en esa dirección.

Además de la desilusión de los jóvenes hacia Petro, otro factor que respondería a la ausencia de esta población en las últimas manifestaciones está ligada a quiénes hacen las convocatorias. Para 2021, el movimiento estudiantil era uno de los mayores difusores de los puntos de concentración y zonas para marchar. Desde 2023, y ante la distancia que tomaron los estudiantes del Gobierno, son Fecode y las centrales obreras los que más están levantando la voz para salir a marchar, lo que no tiene una gran acogida entre la población menor de 30 años.

Sea cual sea la razón, es evidente que los jóvenes colombianos hoy no le dan el respaldo que sí le dieron en las urnas y eso se refleja en las calles, las mismas en las que confía el mandatario cuando habla de la supuesta “ruptura institucional” que, en parte, motivaron las manifestaciones de este 8 de febrero.

