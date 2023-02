Este martes 14 de febrero, en diferentes ciudades del país se llevaron a cabo una serie de movilizaciones como muestra de apoyo al Gobierno de Gustavo Petro y las reformas presentadas.

En horas de la tarde, el jefe de Estado se dirigió a los colombianos desde la Casa de Nariño, en Bogotá, en donde expuso, entre otras cosas, que adelantarán las reformas laboral y pensional.

Congresista protagonizó escándalo durante marchas de apoyo a Petro

Durante la movilización en la capital del país también hubo espacio para la oposición y como muestra de ello fue la situación que tuvo como protagonista al congresista del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien se enfrentó a la Policía en la Plaza de Armas.

Según dio a conocer el representante a la Cámara, los uniformados le pidieron desalojar el lugar público, en dónde él tenía un cartel que decía “Petro dictador”, junto a las fotos de algunos policías que han sido asesinados.

Luego de 5 horas, seguimos firmes y combatientes. La democracia en Colombia, la Fuerza Pública y sus familias, los empresarios y la economía se respetan #PetroDictador pic.twitter.com/HEqhgqpyka — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) February 14, 2023

“De aquí me sacan amarrado, si es que se quiere. No me voy de acá. Tengo derecho a estar en un lugar público. Dele la cara a estos hombres [policías] y dígales que no tengo derecho de estar acá por ellos y por sus familias”, dijo Uscátegui a grito herido.