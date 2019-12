Debido a esa cantidad de mensajes y trinos grotescos hacia Luis Alonso Colmenares, el docente decidió ofrecer disculpas en redes sociales por el mensaje subido de tono con el que le respondió un trino al senador de oposición Jorge Robledo.

Además, grabó un video en el que reprocha los insultos y la forma en que varios tuiteros se aprovechan de su tragedia familiar para burlarse de la situación.

“La molestia de algunos los llevó hasta a justificar el crimen de mi hijo Luis Andrés, en razón a mis convicciones. Le he pedido a Dios que los perdone, y que nunca, si quiera, se acerquen a nuestra tragedia, no tienen ni idea de lo que dicen, a Luis Andrés no lo mataron por razones ideológicas ni políticas”, expresó Colmenares en la grabación.