Desde hace un buen tiempo en Colombia se han incrementado las denuncias por personas que son estafadas por algunos líderes de diferentes sectas o incluso religiones que les piden dinero a cambio de reafirmar su supuesta fe. Ahora, una mujer está en un gran problema por cuenta de la pérdida de más de 400 millones de pesos que le quitó uno de los llamados ‘profetas’ que con engaños la hizo caer redondita en una trampa.

(Vea también: [Video] En plena plaza pública, iglesia satánica desbautizó a católicos por 10 dólares)

En el programa ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión, hicieron un repaso con varios testimonios de creyentes tumbados, que por creer en los líderes de estas sectas terminaron con sus propiedades rematadas y sin dinero en sus cuentas.

Una mujer, que no quiso dar su nombre, contó que hacia parte de una secta conocida como ‘Niño nuevo’, la cual era representada por el líder Carlos Ariel Torres. un hombre de 77 años que asegura haber sido abducido hace más de 40 años para predicar a toda la humanidad una nueva idea de religión.

El sujeto, en medio de engaños, inducía a la mujer a despojarse de todo lo material y apoyar al ritual satánico con negocios que le iban a favorecer supuestamente a ella en su fe. Tanto así, que la mujer accedió y decidió romper la alcancía para darle su dinero. Además, vendió su casa, su carro y varias tierras con el fin de darle más de 400 millones de pesos a Torres.

“494 millones en pérdidas, perdí mi casa, mi dinero, todo. Son engaños para captar recursos que luego se desaparecen completamente y no se sabe dónde están”, dijo la víctima.

La mujer le dio ese dinero a Torres, quien compró unas tierras en Ecuador y ella esperaba que esos terrenos quedaran a su nombre. Cuando viajó a ese país, se dio cuenta de que el líder de la secta puso esos predios en propiedad de terceros y ella no podía hacer ningún reclamo, ya que su cédula no es ecuatoriana. A partir de ese momento, el estafador se desapareció y no volvió a contestarle ninguna llamada.

Lee También

La víctima denunció a Torres ante la Fiscalía por el delito de estafa; sin embargo, aún no le han resuelto su situación y ha conocido más casos de otras personas que también fueron tumbadas por creer en las supuestas profesías de este personaje, que a día de hoy sigue engañando a inocentes.