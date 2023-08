En las últimas horas, se hallaron unos restos en un lago cerca al municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca. Desde hace más de dos meses dos jóvenes se encuentran desaparecidos, identificados como Daniela Santiago Díaz y Nicolás de Jesús Aristizábal Gómez.

(Lea también: Hallan en Bogotá a hermano de crítico en famosa revista, pero está delicado en salud)

Justamente, la madre de Nicolás, Lina María Gómez, habló en exclusiva con 90 minutos sobre la situación con los restos encontrados, además del apoyo que les han dado las autoridades tras desconocer el paradero de ambos jóvenes desparecidos desde el pasado 3 de junio:

“No nos han dado respuesta alguna, ni la Fiscalía, ni el CTI, no nos dan respuesta del paradero de nuestros hijos. Encontraron una parte inferior de un cuerpo, vinimos las familias a ver (…) no tuvimos acompañamiento de las autoridades”.

Asimismo, la madre del joven alertó sobre el traslado del director de la Fuerza Pública en Cartago:

(Vea también: Entregan restos de DJ desaparecido hace 15 años y presentado como falso positivo)

De igual manera, la madre del joven desaparecido describió la situación con el vehículo de Nicolás:

“La moto la encontraron en una lagunita y ya se había reportado con las características de los menores desaparecidos. A los tres días apareció la moto por el Guayabal. Me dijeron que me acercara al comando, cuando me di cuenta la moto ya la habían lavado”.