La mamá de Cristián Herrera Zúñiga, el joven que fue torturado y asesinado en una estación de Policía de Jamundí, en el Valle del Cauca, pide un castigo ejemplar para los uniformados señalados como responsables del crimen.

Isabel Herrera, la mamá del joven asesinado, narró a Noticias Caracol lo que vivió al enterarse de la forma en la que le arrebataron la vida a su hijo: “Que se haga justicia, que ellos paguen con todo el peso de la ley. Que paguen porque a mi hijo me lo torturaron feísimo”.

La mujer recuerda con mucho dolor la última conversación que sostuvo con Cristian: “Él en la noche me llamó y me dijo que tenía un fuerte dolor de pecho, que fuera para que les dijera que lo dejaran llevar al hospital. Yo llegué a la 1:15, pero ellos me dijeron que él estaba bien, que le habían dado agua. A las dos de la mañana me llamaron a decirme que lo habían llevado al hospital”.

El crudo testimonio del fiscal a cargo del caso da cuenta de la forma en la que los uniformados trataron al joven antes de morir.

“Generaron descargas eléctricas en el cuerpo de la víctima estando mojado, sin ropa, colgando, atado en las manos con esposas metálicas. En la espalda puedo observar las mismas clases de heridas, pero allí muestran otro patrón que consiste en el arrastre que le hicieron estos uniformados a la víctima. No entiendo si fue para generarle más dolor, más sufrimiento. Finalmente le ponen una bolsa plástica, la amarran y muestra que la víctima muere asfixiada”, indicó el fiscal del caso.

La mamá de la víctima pide que la investigación se lleve con celeridad, pues asegura que los testigos que dieron su versión fueron amenazados: “Les pegaron por decir que los policías le habían pegado. Fueron los policías, ningún interno le pegó”.

