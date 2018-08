Lo hizo a través de varios de sus programas, en los que el presidente electo contó las últimas palabras que le dijo su papá antes de morir y también explicó por qué habla inglés fluido y sin acento.

En esta ocasión, Bayly exaltó que fue invitado por Duque, pero es prácticamente un hecho que no vendrá a Colombia.

“Me han invitado a la toma de posesión el próximo miércoles del presidente electo Iván Duque. Voy a hacer todo lo posible para ir, va a estar complicado, tengo el viento en contra; no sé si voy a poder asistir porque… yo me duermo a las 4 de la mañana y me despierto a mediodía, entonces, ya a mediodía creo que salió el último vuelo a Bogotá… voy a tratar de ir”, dijo el presentador en su programa.

En esta oportunidad no se refirió al futuro político de Colombia y, en cambio, insistió en que va a estar complicado que pueda viajar para estar en la ceremonia del próximo 7 de agosto.

El artículo continúa abajo

“Mis horarios son así a contramar, a contracorriente. No me ha gustado nunca ser una persona normal, nunca, entonces yo soy un búho, una lechuza, soy un vampiro, de noche estoy inquieto, despierto, escribiendo, leyendo… sobretodo, conspirando”, agregó.

El apoyo de Bayly a Duque durante la campaña presidencial quedó en evidencia en varios de sus programas. En uno de ellos invitó a un vidente para que dijera quién sería el próximo presidente de Colombia.

En otro casi termina de pelea con el periodista Luis Carlos Vélez porque este defendió el proceso de paz.

“Tú has resultado un santista en el clóset… A tí te han untado de mermelada… ‘mamerto’ de izquierda que defiende a Santos y a las Farc”, le dijo el popular entrevistador peruano en aquella oportunidad a Vélez.

Vea el video de Bayly hablando de la invitación a la ceremonia de Duque (después del minuto 1:03:07).