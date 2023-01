Agmeth Escaf se unió a los señalamientos contra la ‘influenciadora’ conocida como ‘Lalis Smile’ por el contrato que tiene con el Gobierno Nacional para ejecutar procesos de comunicación.

Incluso, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico indicó que tiene la intención de presentar un proyecto de ley para que los creadores de contenido revelen quién les paga por su labor.

No obstante, después de que el congresista se refirió a los ataques políticos en los que la joven está involucrada, ella contestó a los señalamientos que surgieron en su contra.

Lee También

‘Influenciadora’ ‘Lalis Smile’ habló sobre contrato con Gobierno y de Gustavo Petro

La creadora de contenido afirmó desde su cuenta personal de YouTube que no recibe 297 millones de pesos y aseguró que apenas percibe 4’430.000 pesos por sus servicios de asesoría de comunicaciones.

Precisamente, en su video de poco más de 15 minutos, justificó que tuviera ese contrato con el Gobierno Nacional, a pesar de las críticas por su inclinación política en medio del mencionado vínculo.

Este es el video con el que ‘Lalis Smile’ salió al paso de los cuestionamientos en su contra para explicar los puntos que han puesto sobre ella.

“¿Qué esperaban? Que Polo Polo asesorara las comunicaciones de las instituciones públicas. Mucha gente de este lado también es muy capaz y también podemos estar en esos escenarios”, advirtió.

‘Lalis Smile’ calificó los señalamientos en su contra como “un ataque político” y defendió su presencia como contratista del Estado, al explicar las razones por las que cree que merece ese puesto.

“Mi contrato no tiene nada de ilegal. Soy idónea para el cargo, mi trabajo y mis estudios me dan para estar donde estoy. No hay nada corrupto y no sé por qué es el ataque gratuito”, aseveró.

La creadora de contenido reconoció su admiración por el presidente de Colombia, a quien dijo apoyar desde hace varios años y por el que señaló que no tienen que pagarle nada para exaltarlo. En ese sentido, aclaró la gestión que ella lleva a cabo.