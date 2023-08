Los dispositivos móviles siguen siendo uno de los principales distractores de la humanidad, según expertos en el tema. En la mayoría de veces, no se ve más allá de lo que podría ocasionar estar con un celular en la mano.

En la tarde de este viernes, un conductor perdió la vida de forma trágica por contestar una llamada en un punto prohibido dentro de la Terminal de Transporte de Santa Marta. Se trata de Alexander Pérez Jaimes, quien era oriundo de la ciudad de Bucaramanga y se encontraba esperando su turno para dirigirse hacia su próximo destino.

Las autoridades de Tránsito informaron que el trágico accidente ocurrió a las 3:20 de la tarde cuando el chofer de un bus de la empresa Berlinas con número interno 3513 y placa WFI – 866, matriculada en Mosquera, se disponía a salir en reversa de la plataforma en la que se encontraba estacionado.

Fredy Ortiz Araujo, gerente de la Terminal de Transporte, dio a conocer que la víctima salió de la sala de espera presuntamente a contestar una llamada en la parte trasera del bus y el conductor que iba en reversa no se percató de él, por lo que lo atropelló.

Las imágenes de los circuitos cerrados de cámaras de seguridad de la terminal dejan ver el instante en que Alexander cae al piso y luego es arrollado por el bus, lo que produjo su muerte de forma instantánea.

Confirmada la muerte del bumangués, el cuerpo técnico de la unidad móvil de criminalística de la Secretaría de Movilidad del Distrito llevó a cabo la inspección al cadáver y posteriormente lo llevaron a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Como Terminal continuaremos adelantando acciones como: Reuniones con las empresas de transporte, con el fin de minimizar los riesgos y no permitir el ingreso de personal que no tenga tiquetes a la plataforma de salida; revisaremos todo el parque automotor de las empresas para verificar la alarma sonora de reversa e Implementaremos operaciones con el Comando de la Policía Metropolitana, con el objetivo de que ejerzan control y no permitir el ingreso de personas ajenas a las zonas operativas de la Terminal”, dijo Fredy Ortiz, gerente de la terminal.