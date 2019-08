Según la explicación que dio Morris, en entrevista con El Tiempo, los progresistas son una nueva corriente que van más allá de la izquierda, “pero no en radicalidad”, y que “admite que en el mundo hay gais, [y] que hay ciudadanías ambientalistas y animalistas”.

“Interpretar un nuevo mundo, una nueva realidad de la humanidad, que se llama cambio climático; reconocer que la única vida no es la del ser humano, sino la del agua, la montaña, la flor, los animales. Y que hay libertades sexuales también. Eso en la izquierda tradicional no existía. Me siento más cómodo aquí”, manifestó el candidato.