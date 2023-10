Tirso Duarte falleció el pasado viernes 29 de septiembre, mientras era trasladado en una ambulancia hacia un Hospital en Pasto.

El cantante cubano fue víctima de una brutal golpiza y heridas con arma blanca, en medio de lo que sería una riña por intolerancia en un barrio de Tumaco, Nariño.

Luego de esto, su cuerpo fue trasladado a Cali, donde será sepultado este viernes, tras la esperada llegada del hijo del artista al país.

Cabe recordar que, Ronald Angulo, aseguró que el cuerpo de Tirso permanece en la funeraria ‘Los Olivos’ y aún no ha sido sepultado, pues se estaba a la espera de la llegada de su hijo, Tirso Yerandi Duarte, quien se encontraba en Brasil.

El hijo del artista logró conseguir su tiquete, sin embargo, debido a políticas de la aerolínea con la que iba a viajar, por la falta de una vacuna que era obligatoria para poder ingresar al país; no había podido realizar su viaje.

Pero, finalmente, pudo llegar a Cali y despedir a su padre. Así pues, hoy se realizarán las exequias del artista cubano, a quien seguidores, amigos y familiares despedirán en el cementerio Jardines de la Aurora en Cali; a las 3:00 p.m.

Como agradecimiento por sus enseñanzas, las alumnas de su fundación TimPop le realizarán un homenaje para honrar su memoria.

Tirso Duarte solía dar clases los días sábados y por ello, este homenaje se realizará mañana, 06 de octubre, en su tumba en el cementerio Jardines de la Aurora en Cali, para honrar su memoria y recordar los encuentros musicales que tuvieron con su maestro.

Sus principales clases eran en las calles, donde buscaban llamar la atención de decenas de niños para que se unieran a este proyecto musical, con el que pretendían encontrar a los artistas del mañana. En el año 2018 Tirso Duarte llegó a esta Fundación, enamorándose del proyecto y viendo el potencial de muchos niños y niñas de esta zona de la ciudad.

El artista conoció que la fundación se quedó sin profesores y que Ronald Ángulo, director de la fundación, salía solo a las calles a seguir con las clases.

“Él me decía que me había visto solo haciendo estas actividades por diferentes barrios, me decía que veía que unos se acercaban solo para “ganar fama” pero nadie hacía un trabajo continuo y la música no es de un día”.