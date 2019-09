La orden de ‘Mordisco’ a ‘Mayimbú’, que está al mando de la columna ‘Jaime Martínez’ y es señalado de planear la masacre en la que murió la candidata libera Karina García, en Suárez (Cauca), es que deje de pelear con el frente 30, al parecer, por el corredor Cauca-Valle, para la producción y tráfico de droga, informó Noticias RCN.

En una de las conversaciones interceptadas, ‘Mordisco’, según el noticiero, dice: “Nuestra voluntad de reagrupar las unidades de Farc debe estar acompañado de un desprendimiento total de lo personal. Es desalentador cuando se pelean por áreas, dejando una mala impresión de las verdaderas intenciones de lucha guerrillera. Parece que aún, todavía, queda gente pescando en río revuelto, o por lo menos no se ha entendido la línea política militar y se carece de conocimientos ideológicos”.

Asimismo, en otra de las interceptaciones, ‘Mordisco’ le deja claro a ‘Mayimbú’quién es el que da las órdenes.

“En este caso, no podrán decir: ‘Yo no voy porque aquí tengo mi familia o tierra natal’, o ‘Esta área no me gusta por X o Y razón’. Eso no se puede decir aquí, porque aquí se viene a cumplir órdenes y no a imponer órdenes”, dice el jefe disidente, según el informativo.