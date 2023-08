En reiteradas ocasiones, Íngrid Betancourt se ha referido a un episodio en Bélgica en el que supuestamente encontró en estado de inconsciencia a Gustavo Petro cuando se desempeñaba como diplomático durante el Gobierno de César Gaviria.

Esas declaraciones volvieron al debate público y la excandidata presidencial cazó una pelea con el mandatario. Este lunes, luego de que Betancourt afirmara en diálogo con Caracol Radio que, aunque no le consta, Petro podría tener una adicción, él contraatacó.

“Íngrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida”, inició aseverando el mandatario, dejando en evidencia que su relación con la excandidata presidencial es pésima.

Petro le recordó lo que hizo por ella años atrás y aseguró que las declaraciones de Betancourt son una “calumnia”, que a su juicio, solo puede ser emitidas por una “mala persona”.

“Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona”, complementó el jefe de Estado.

Qué dijo Íngrid Betancourt sobre supuestas adicciones de Gustavo Petro

La líder del partido Verde Oxígeno no se atrevió a afirmar que el presidente es adicto a la cocaína. Sin embargo, insinuó que Petro sí tiene un problema.

“Mire… Yo… no lo sé. Lo único que sé es lo mismo que ustedes saben, que se vio con el audio de [Armando] Benedetti. No sé si ustedes lo hayan visto, pero hay un video que está en las redes en que se ve a Gustavo Petro recibiendo la bienvenida en Yopal de un narcotraficante […]. Y muy curiosamente en ese video, cuando él se mueve del carro para salir, se ve en el piso una lata llena de una sustancia blanca, de un polvo blanco. De ahí, cada uno puede hacer su propio análisis. Por lo menos se puede preguntar: ¿eso qué es?”, dijo en la citada emisora.

Betancourt enfatizó en que la conversación entre Benedetti y Laura Sarabia habría dejado en evidencia la supuesta adicción del jefe de Estado. “Cuando Benedetti habla de eso no lo está diciendo delante de un juez; lo está diciendo frente a una persona que está muy cercana al presidente. Y en la conversación Laura Sarabia [no] le dice: ‘¡Cómo se te ocurre decir eso! Eso es mentira’. No. Para ellos dos es una hecho claro y evidente que esa adicción existe. Entonces, a mí no me consta, pero tengo la misma información que tiene Colombia”.

Finalmente, la también exsenadora que estuvo secuestrada por las Farc aclaró que nunca vio consumir drogas al presidente Petro ni tiene información relacionada al tema, por lo que remarcó que se trata de una especulación.