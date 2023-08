El presidente Gustavo Petro, asistió este viernes a una audiencia pública en la Corte Constitucional para defender su decisión de haber declarado emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

En una intervención de 25 minutos, expuso la situación actual en ese departamento y su posible agravamiento por la llegada del Fenómeno de El Niño.

(Lea también: Petro no alcanzaría en 3 años a hacer 23 universidades que prometió, advierte experto)

Petro defiende la emergencia económica en La Guajira

El presidente comentó temas como la mortalidad a causa de la desnutrición y el difícil acceso del agua en el departamento.

“La tasa de mortalidad por desnutrición -asociada también al agua- son 30 veces más altas que en el resto del país y no es porque a través del sistema de salud no haya recurso público. A pesar de que haya más dinero invertido, las consecuencias son peores, los sistemas administrativos no están mirando las particularidades de la población y se estrellan”, mencionó Petro.

Gráfica presentada por el presidente Gustavo Petro respecto a la temperatura de La Guajira

El Gobierno Nacional ha dicho que no hay certeza de cómo afectará el Fenómeno de El Niño, pues entidades internacionales le han anunciado que sus proyecciones pasaron de moderado a grave con probabilidad del 56 %.

Es claro que para el bolsillo de los colombianos sí tendrá afectaciones, debido a que el precio de los alimentos podría aumentar explicó en su momento Corficolombiana.

Adicionalmente, explicó que el problema del agua puede agravarse y que, según el mapa de calor del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las altas temperaturas en esa zona podrían secar el río Ranchería y sus afluentes, como afectaciones similares a las de Cartagena.

El Presidente @petrogustavo expuso ante la @CConstitucional el porqué del Decreto 1085 del año 2023 de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira: 1⃣ La escasez de agua potable para el consumo humano. 2⃣ La crisis alimentaria por dificultades… pic.twitter.com/sSzloo9piT 🇨🇴

Lee También

Contratos de minería en La Guajira

Sobre esto último, el presidente Petro también aseguró que uno de los decretos expedidos en la emergencia económica y social limitan la expansión de la protección minera.

Así las cosas, no se interfiere con lo ya establecido en terreno en La Guajira, pero la expansión de la actividad se frena.

“Expandir la actividad carbonífera es su interés y es lógico; es su razón de ser. Con el presidente de Suiza, ayer estuvimos hablando de darle una salida a esto, concertada entre Suiza, Colombia y la empresa, cuyo propietario es Glencore”, mencionó Petro.

El presidente agregó: “Hay un elemento humano que puede agravar la posibilidad de que se seque el (río) Rancherías, que realmente es la joya de la corona para garantizar el agua, y es la minería al carbón”.

(Vea también: Sector teme que se pierdan miles de empleos por decisión del Gobierno sobre La Guajira)

Y añadió: “La minería al carbón ha sido el enemigo del falso del río Rancherías. El último afluente que queda, el último de 17, los demás se secaron”.

Glencore adquirió hace unos años El Cerrejón y es dueña de Prodeco. En ese orden de ideas, queda el interrogante de si los titulo mineros que dejó Prodeco, que es filial de Glencore, se adjudicarían o no nuevamente en línea con los nuevos decretos, o si quedarían pausados.