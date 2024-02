Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Pasados cuatro meses del revés electoral que sufrió Gustavo Bolívar –quien renunció al Senado después de ser cabeza de lista del Pacto Histórico y pretendía ser alcalde de Bogotá con la bendición del petrismo–, su nombre nuevamente volvió a sonar en círculos políticos. Ahora como supuesto ministro de Transporte.

(Le puede interesar: Gustavo Bolívar mostró su cariño por Siachoque y dejó mensaje para Varoni: “Te amo”)

En medio del mentado revolcón ministerial del que se habla hace meses en Casa de Nariño, se rumora que Bolívar reemplazaría a William Camargo, uno de los funcionarios que –en compañía del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el entonces director de Planeación Nacional, Jorge Iván González–, fue blanco de duros señalamientos por parte del Jefe de Estado.

¿La razón? Su insistencia en sacar adelante el decreto que liquida el Presupuesto General de la Nación para el 2024 –que destinó recursos, por ejemplo, para hacer obras viales en Antioquia, pero dejaba por fuera plata para proyectos de interés para Petro–, hecho que causó la molestia del primer mandatario.

Pese a que los rumores sobre la eventual llegada de Gustavo Bolívar no dejan de escucharse en los pasillos del Ministerio de Transporte, EL COLOMBIANO consultó a fuentes de alto nivel dentro del Ejecutivo que desmintieron la información. “Es chisme”, explicaron.

(Lea también: Más de $100 millones: les darán plata a conductores colombianos que tengan estos vehículos)

Los desencuentros entre Petro y el ministro Camargo habrían llegado a su nivel más alto en diciembre pasado, cuando al presidente le entregaron el decreto 2295 para que lo firmara, “con el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para el 2024”.

El presidente Petro, al ver la distribución del presupuesto, estalló en cólera. Les reclamó a sus ministros que ese presupuesto no reflejaba su programa de Gobierno. Le molestaba particularmente que se destinaran recursos a obras viales en Antioquia y ni un centavo a su propuesta de hacer un deprimido en Soacha, entre otros ejemplos.

“Lo mortificaba no tanto el tema regional, sino el hecho de ver que las obras que él quería no tenían presupuesto. Le irritaba darse cuenta de que el presupuesto se estaba destinando a las obras de Duque y no a las suyas”, dijo una fuente que estuvo cerca de lo ocurrido.

Lee También

Los ministros y el director del DNP le explicaron a Petro que no había otra alternativa, porque esas obras, las de Antioquia y de otros sitios del país, que no eran parte de su programa de gobierno, tenían vigencias futuras y no se podían dejar de incluir en el presupuesto.

Varias fichas del círculo de Bolívar han aterrizado al gobierno Petro. Esta semana se conoció que Jairo Alonso Bautista, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Gustavo Bolívar, sería el nuevo director del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Lo anterior, en reemplazo de Claudia Numa –una funcionaria técnica que llevaba al menos 15 años en Hacienda liderando la destinación de los recursos–.

Bautista no es el único miembro del círculo de Gustavo Bolívar que resultó beneficiado en el gobierno Petro. El economista Daniel Rojas logró dar el salto como director de la SAE, así como el embajador de Colombia en México Moisés Ninco Daza o Gloria Miranda, quien también trabajó en la UTL de Bolívar y hoy es directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.