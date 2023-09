En la tarde de este jueves fue ingresado de urgencias el general retirado Ricardo Díaz, quien se desempeñó como viceministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro y que hizo varios señalamientos sobre presunta corrupción de parte de personas cercanas al presidente, indicó Cambio.

(Lea también: Verónica Alcocer y más señalados de supuesta corrupción por exviceministro de Petro)

Al parecer, Díaz sufrió una descompensación en su apartamento en el norte de Bogotá y fue trasladado de urgencia al Hospital Militar, agregó el citado medio.

La complicación de salud ocurrió tan solo horas después de que el propio Petro se refiriera a las denuncias de Díaz. El presidente hizo una extensa publicación en X (antes Twitter) sobre lo declarado por el exviceministro y lo señaló de maltrato laboral.

“Yo fui el que decidí nombrar como viceministro al general Díaz. Al rato me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del Ministerio”, aseguró Petro.

Conocí al general Diaz en mi idea de encontrar la gente de las fuerzas armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derehos de la gente y sin corrupción; he encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2023