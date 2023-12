Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, volvió a atacar al presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha criticado la labor de la vicefiscal Martha Mancera, a quien incluso ha vinculado con fiscales que, supuestamente, tendrían nexos con narcotraficantes del Valle del Cauca, según informó Blu Radio.

Estos ataques del mandatario se dan justo cuando falta muy poco tiempo para que Barbosa salga de su cargo en la Fiscalía, lo que produciría un revolcón en el ente investigador. Al respecto, el fiscal hizo fuertes señalamientos contra el presidente por su opinión sobre Mancera.

“El es un infame y un difamador, eso es lo que es. Lo que ha venido haciendo es una estrategia de construir carpetas y procesos contra la vicefiscal para volverla delincuente faltando un mes para que salga de la entidad y después de que cumplió adecuadamente con su labor judicial desde hace 30 años. El único que ha protegido el narcotráfico es el Gobierno Nacional”, indicó.

El fiscal se refirió en la cadena radial a los señalamientos de Petro que recaen sobre Mancera y su supuesta responsabilidad en omitir evidencias contra narcotraficantes del departamento del Valle del Cauca.

“Se habla de que se perdieron unas pruebas en 2019 cuando no era vicefiscal y acabo de confirmar que las famosas pruebas no se perdieron, entonces acá han venido estructurando casos de difamación con el propósito de que Martha Mancera no quede al frente de la Fiscalía y ahora la responsabilizan del proceso contra el hijo del presidente, cuando las pruebas las puso fue la exesposa de Nicolás Petro”, expresó.

De igual manera, Barbosa ve un panorama complicado en la relación que actualmente tiene con Petro, pues no cree que se pueda dar una especie de reconciliación entre ambos: “Creo que no. ¿Qué recomposición puede haber sobre esto? Es una persona que en vez de proteger las instituciones, lo que dice es que hay que destruir lo que existe”, según dijo en el citado medio.

