Dos personas que se encontraban disfrutando de una parranda hecha en un inmueble del barrio Primero de Mayo, protagonizaron una riña en la que ambas resultaron heridas con arma blanca y de fuego.

Uno de los lesionados es Carlos Royero Padilla, de 27 años, impactado a bala en la mano y pierna izquierda por su compañero, Andrés David Rojas Luna, de 23 años.

“Estábamos en una parranda de conocidos o amigos y no sé qué pasó que él (Andrés Rojas) de un momento a otro entró a la casa del dueño de la parranda y cuando salió desenfundó el arma. El primer disparo me lo hace al pecho o cara, en fin, metí la mano, y el segundo me lo propina en la pierna”, manifestó Carlos Royero.