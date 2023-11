Por estos días en el país se ha despertado el debate por los impuestos a ultraprocesados y comidas con alto contenido de azúcar, que terminarán afectando a las compañías que se dedican a producir este tipo de alimentos y a los tenderos que los comercializan.

En Blu Radio invitaron al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien fue el que propuso la iniciativa en la reforma tributaria del actual Gobierno. El jefe en ese momento de la cartera explicó cuáles fueron las razones de esa propuesta que despertó tanta controversia.

“Es positiva, la idea del proyecto es mejorar la salud de los colombianos en el largo plazo, ese fue el motivo básico de esa propuesta para reducir algunas enfermedades y los costos en salud. Fue un tema que se discutió extensamente y también implica que quienes ofrecen los productos deben cambiarlo. Por ejemplo, que las gaseosas no tengan esos gramos de azúcar. No es solo para los consumidores, también para los productores”, explicó.

De inmediato, el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, lo cuestionó y le preguntó sobre la educación que se le debió dar a los ciudadanos sobre los alcances del proyecto: “Por qué el Estado Colombiano, tan interesado en temas de salud, no ha hecho una sola campaña para comer mejor y en cambio sí impone impuestos saludables”, a lo que Ocampo le contestó: “No me corresponde” y Morales le refutó: “Como que no me corresponde, usted era el ministro de Hacienda”.

Esa pequeña discusión desató la molestia del exministro Ocampo, quien respondió visiblemente ofuscado y decidió abandonar la entrevista sin que el periodista le pudiera replicar.

“Estoy en desacuerdo, eso no es una función del Ministerio de Hacienda, las campañas publicitarias sobre el mejor comer no son de esa cartera. Dígale a la parte del Gobierno que le corresponde esa función. Le digo de forma categórica: no era función nuestra eso y simplemente terminemos la conversación, me llamaron para explicar y no para criticar acciones que no me correspondían, suspendamos la conversación”, expresó.

Finalmente, Morales intentó mantenerlo en la charla y hasta le expresó excusas: “Lamento mucho si a usted le molesta que yo le diga que el Estado debió hacer una campaña pedagógica para esto que usted intentó hacer un año le pido disculpas, no sé por qué, pero le pido disculpas para que se tranquilice”.

