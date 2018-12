Los papeles traen notificaciones de entidades del Distrito en donde se les informa sobre sanciones y moras en los pagos de impuestos inexistentes. La Secretaría de Planeación lanzó la alerta a los ciudadanos para que no se dejen engañar.

¿Cómo funciona la estafa?

Dichas notificaciones anexan números telefónicos de contacto, que no corresponden a teléfonos del gobierno Distrital, para que los ciudadanos se comuniquen. Cuando el interesado averigua por su caso en estos números, le ofrecen arreglar su situación a cambio de una compensación económica.

El artículo continúa abajo

Cabe recordar que el Distrito no expide el certificado o lo remite a la vivienda, si el ciudadano no lo ha solicitado, y que todo trámite ante la Secretaría de Planeación es gratuito y no necesita intermediarios.

Por esa razón, las autoridades invitan a los ciudadanos a verificar el origen de las presuntas notificaciones que reciban, acercándose directamente a las entidades por las que son requeridos.

También se puede conocer la veracidad del certificado de estrato en el conmutador 335 8000. Cualquier inconsistencia la puede denunciar a la línea 195.

¿Cómo obtener el certificado de estratificación socioeconómica?

El documento se puede obtener únicamente por la página web de la Secretaría de Planeación (www.sdp.gov.co) o a través del Sistema de información de norma urbana y plan de ordenamiento territorial (Sinupot) que se puede descargar en el link de radicación virtual.

Adicionalmente se puede solicitar radicando una carta dirigida a esa entidad en la ventanilla de correspondencia de los SuperCades de la ciudad, o al correo estratificaciongel@sdp.gov.co.