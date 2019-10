El voto en blanco obtuvo el 6 %, mientras que quienes dijeron que no votarían por ningún candidato sumaron un 4 %. No sabe o no responde: 5 %, dicen las cifras del CNC citadas por el Canal 1.

A pesar de que 32 % y 31 % es considerado un empate técnico, según el margen de error de la muestra, el candidato Carlos Fernando Galán aventaja a López con un 39 % contra 30 % en el estrato alto, mientras que en las clases socioeconómicas medias Galán obtiene un 32 %, contra un 29 % de López.

Esa tendencia se revierte en los estratos bajos, donde la intención de voto es más favorable para Claudia López, con 33 %, contra un 29 % de Galán.

La encuesta fue contratada por CM& y se realizó con una muestra de 870 entrevistados.