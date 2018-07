Pero en las últimas horas, indica El Tiempo, un juzgado Penal Especializado de Pasto determinó que Blanca Digna López López, Erwin David Quintero Martínez, Jesús Fernando López Bolaños y Luis Antonio López Ojeda fueron coautores en la desaparición de la niña y por eso les dictará un fallo condenatorio el próximo 10 de agosto.

Por este hecho, el mismo juez ya había condenado a 42 años y 6 meses de prisión a José Germán Paguatian Insandará (de 39 años), en noviembre del 2017; esto, pese a que el acusado se declaró inocente.

Entre tanto, en esta última diligencia el juez absolvió a Fabio Iván Insandará Narváez, ya que “no se encontraron evidencias para establecer su responsabilidad en los hechos”, de acuerdo con Nariño Informa.

Durante el proceso judicial han surgido algunas revelaciones sobre la misteriosa desaparición de la menor.

Por ejemplo, el condenado José Germán Paguatian Insandará habría visto a Blanca Digna en la entrada del colegio. “La detenida le habría hecho señas para que él [José Germán] la ayudara a meter a la pequeña por la fuerza en una camioneta”, señala el diario capitalino.

Además, se conoció que una testigo del rapto denunció amenazas contra su vida porque, 15 días después de la desaparición de la menor, dio declaración y un retrato hablado del hombre que llevaba Paula Nicole en el vehículo.

“He tenido amenazas, pero hasta el momento no he recibido ningún apoyo de las autoridades. Me dicen que si sigo hablando, el primero en irse será mi hijo”, contó la testigo al periódico.