La carta que escribió Martínez Beltrán, hijo del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la publicó la revista Semana en su más reciente edición impresa, y se titula: “A mi amigo Alejandro: ¡la vida es una!”.

Martínez arranca su escrito con el recuerdo de la que fue la “última pregunta” que le habría hecho Alejandro “apenas unas horas antes de morir”: “‘¿Cómo hago para vivir con tantos recuerdos de mi papá?’”, dice. El padre era Jorge Enrique Pizano, que falleció tres días antes de la trágica muerte de su hijo

“Cuando Alejo me hizo esa pregunta, yo le dije que no rechazara esos recuerdos, sino que, al contrario, los valorara y celebrara Tristemente, en este país no todo el mundo tiene la fortuna de tener recuerdos con el papá. En ese momento no se me cruzaba por la cabeza que tan solo unos días después tendría yo que estar siguiendo mi propio consejo”, escribe Martínez en su carta.