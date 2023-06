Después de varios días de investigación y de seguirles la pista, Juan David Arbeláez González, alias ‘Muelas’, y Juan Antonio Quintero Ríos, alias ‘Flaco’, fueron capturados por las autoridades en el municipio de Sopetrán, en el norte de Antioquia.

(Vea también: Cuerpo de hombre fue encontrado en zona boscosa; fuerte olor alertó a los vecinos)

Según la Fiscalía, los delincuentes fueron fichados por las autoridades cuando el pasado 9 de octubre y 14 de diciembre de 2021, atacaron a dos parejas y a un trabajador de la zona, que terminaron siendo víctimas de los sujetos de estos dos sujetos en ese municipio, en el que también se dio el robo a una joyería que terminó en balacera.

Los procesados, catalogados como peligrosos por las autoridades, fueron imputados por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Todas las conductas fueron ejecutadas en concurso homogéneo y sucesivo, según afirmó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron entre el 9 de octubre y el 4 de diciembre de 2021, en Sopetrán, donde fueron víctimas dos parejas y un trabajador de esa zona. Se estableció que las víctimas eran seleccionadas por los presuntos agresores por tener vehículos de alta gama. pic.twitter.com/iU19BraxKq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 6, 2023

Sin embargo, la pareja de criminales tenía un modus operandi, que venía siendo efectivo y por esa razón las autoridades no habían podido detenerlos. Además, debido al temor que habían generado estos delincuentes en el municipio, las víctimas no denunciaban lo sucedido. Por esa razón, no había casi rastro de los sujetos.

Lee También

Atacaban, secuestraban y robaban a todas sus víctimas

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, mientras uno de los asaltantes se quedaba vigilando a las víctimas, el otro procedía a robarles sus pertenencias como joyas, dinero y hasta tarjetas de crédito con sus respectivas claves. Además, en otras ocasiones, iban acompañados por más hombres que ayudan a retirar el dinero de las víctimas de los cajeros.

Por ejemplo, en uno de los casos conocidos por las autoridades, los procesos detuvieron a una pareja que se movilizaba en su vehículo y los amenazaron con armas de fuego para quitarles todas sus pertenencias.

Otro de los casos que habían denunciado ocurrió el 20 de noviembre de 2021, cuando los delincuentes les hurtaron 15 millones de pesos a un hombre que los tenía en un maletín. A este lo retuvieron en su auto, lo hirieron y después le robaron también el vehículo.

(Lea también: Familias fueron desalojadas de sus apartamentos; denuncian que los estafaron)

Por último, en un hecho registrado el 4 de diciembre de ese mismo año, varios hombres interceptaron a una pareja en su vehículo, al igual que en el primer caso. Ante la negativa de la pareja, cuando les pidieron el dinero, uno de los procesados hirió a una de las víctimas. Al final, les robaron sus tarjetas con las claves bancarias y los dejaron en ceros.

Para finalizar, Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de fiscalías en Antioquia, concluyó que aunque los procesados, no aceptaron los cargos impuestos por un juez, fueron enviados a prisión mientras se reúnen más pruebas y se continúa con su proceso penal.