Un adolescente de 14 años, que se dirigía hacia su colegio en el barrio Kennedy Central, localidad de Kennedy, sur de Bogotá, resultó gravemente herido luego de que un sujeto lo persiguiera y atacara en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante.

La brutal agresión ocurrió el 21 de octubre, a las 6:20 de la mañana. Esta quedó grabada por las cámaras de seguridad del sector y en las imágenes se logra evidenciar cómo el atacante siguió al adolescente durante varias cuadras, esperando el momento en que él se quedara solo, pues en una parte del trayecto hacia su institución educativa estaba acompañado por una mujer y dos niñas pequeñas.

Gracias a que un buen samaritano se percató del ataque que estaba sufriendo la víctima, el menor de edad logró zafarse de las garras del delincuente que lo agredía, mientras el hampón salía huyendo con la maleta del estudiante.

¿Cómo está el adolescente tras el ataque en Kennedy?

Las autoridades de Kennedy reportaron que el joven “se encuentra estable. En este momento está siendo atendido por los galenos. (Tiene) una herida de consideración, la que se presentó en su parte superior izquierda, la región clavicular. Presenta algunas otras lesiones, pero esta es la de mayor consideración”.

Mientras el menor continúa hospitalizado, la Policía Metropolitana de Bogotá busca al hombre que lo atacó, pues temen que agreda a otros niños de la localidad de Kennedy.

El papá de la víctima habló con Noticias Caracol en vivo y explicó la gravedad de las heridas que sufrió su hijo: “Tiene unas lesiones en el pie, tienen que hacerle una cirugía para reconstruir unos tendones que fueron afectados. También tiene una herida en la espalda, que me le tiene hinchados los pulmones, y está con respiración, tiene oxígeno”.

¿Qué dijo el menor sobre el ataque que sufrió?

“Bueno, mi niño se baja del bus y se mete por el callejón, que lo lleva a dos cuadras antes de llegar al colegio. Este sujeto viene siguiéndolo e intenta matármelo”, comentó el papá del menor.

En las cámaras de seguridad del sector se vio cuando el adolescente atravesaba el callejón. Incluso, en un momento dado, el menor, al parecer, se percató de que lo estaban siguiendo, a tal punto que se giró y vio por unos instantes a quien casi le quita la vida en la cancha. El agresor, para evitar ser identificado, se cubrió con la mano el hemisferio derecho del rostro.

El papá del estudiante subraya que el ataque que sufrió su hijo “es un intento de homicidio. Yo quiero aclarar que esto no fue un robo, yo quiero que las autoridades investiguen y llegar al fondo de este caso porque al niño lo iban era a matar y es un niño de 14 años, un niño que estaba indefenso. En el video se puede identificar que el niño no tenía cómo socorrerse. Me lo estaba matando indiscriminadamente”.

Agradeció al ángel que evitó que su hijo muriera

El papá del menor atacado en Kennedy aprovechó para “darle la gloria al Señor (Dios) porque he visto su misericordia, porque mi niño hubiera muerto ese día. Dios tuvo misericordia y mandó un señor, mandó un policía para que me lo auxiliara, para que me lo recogiera”.

Los médicos recalcaron que la víctima será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas y que están a la expectativa de cómo evolucionará su estado de salud.