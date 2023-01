Un viaje de turismo desde Noruega hacia Colombia terminó en una extorsión dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. De acuerdo con una turista, en medio del tránsito migratorio por la capital del país le pidieron $ 500 mil para permitirle que abordara un avión con destino a Pereira, el motivo sería la falta de su carné de vacunación contra el covid-19.

(Vea también: A prisión, mujer señalada de explotar a menor; la grababa sin permiso de su mamá)

De acuerdo con la resolución 1238 de 2022, en relación con el coronavirus, los ciudadanos extranjeros que hagan tránsito en Bogotá deben presentar el carné de vacunas con dos dosis o una prueba PCR, de máximo 72 horas de anterioridad. Como la turista no tenía este documento, una enfermera encargada de hacer la inspección le habrían dicho que “la esperaban en el baño”, con el fin de “solucionar” la situación.

“Mi hija la sigue hasta el baño, entonces esta chica le dice a mi hija que, como ella no trae estos certificados, fácilmente la pueden llevar a la sala de deportaciones y que mi hija no va a poder hacer nada, que no va a tener ni el teléfono”, dijo la mamá de Silvana, la ciudadana noruega que vino de viaje a Colombia, a Noticias Caracol.

Aparentemente, la enfermera le ofreció un arreglo pidiéndole 100 dólares en efectivo, para pasar por inmigración sin problema. “Mi hija no traía dinero en efectivo, está joven y no piensa en estas cosas, entonces llama a mi familia, yo no estaba ahí, ella no quería preocuparme, esta señora le presta el teléfono y mi hija se comunica con ellos y ellos hacen todo lo posible para enviarle”, agregó la mamá de la turista.

Tras conseguir el dinero, la funcionaria le habría manifestado que “ya la cuenta había subido, que no eran 100 dólares, sino $ 500 mil, o sino la deportaban”. Según la mamá de la víctima, una prima de ella habría sido la encargada ceder ante las solicitudes de la mujer para que su familiar pudiera salir de allí.

Lee También

Pagada la extorsión, Silvana fue llevada hasta la puerta de embarque y así pudo tomar su vuelo hasta Pereira, pero la situación no quedó ahí, la familia de la víctima decidió denunciar y solicitar la respectiva investigación.

Al enterarse de lo ocurrido, la enfermera señalada de extorsionar a la viajera se comunicó con la familia y pidió que se desistiera de la investigación para no empeorar la situación.

Esta fue la conversación que habrían tenido:

Enfermera: Yo ayudo a todo el mundo, señora, ¿sí? y ubico personas a trabajar y quise ayudar, ¿sí? Entonces quiero que sumercé me ayude con eso y no me lleve policía al aeropuerto. Cualquier cosa estoy descansando, si quiere nos vemos.

Yo ayudo a todo el mundo, señora, ¿sí? y ubico personas a trabajar y quise ayudar, ¿sí? Cualquier cosa estoy descansando, si quiere nos vemos. Tía de Silvana: Bueno, María, lo que cuenta fue lo que hiciste, lo que hiciste fue extorsionarnos y causarle un ataque de pánico a la niña.

Bueno, María, lo que cuenta fue lo que hiciste, Enfermera : En ningún momento tuve esa mala intención y créame que no.

: y créame que no. Tía : Las intenciones son muy buenas hasta cuando somos corruptos.

: Las intenciones son muy buenas Enfermera : No señora, no señora, no lo quise hacer.

: No señora, no señora, Tía : Debes pagar las consecuencias por tus actos porque te estás llenando el bolsillo de tu trabajo.

: porque te estás llenando el bolsillo de tu trabajo. Enfermera: No quise en ningún momento extorsionarla, no lo quise hacer señora, le quise fue ayudar.

(Lea también: Familia de DJ Valentina Trespalacios no podría reclamar su cuerpo y tendría futuro lío)

De acuerdo con las autoridades, la mujer responsable de la situación ya enfrenta un proceso investigativo y junto con otra enfermera, cómplice de la extorsión, fueron apartadas del cargo. La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente de Bogotá rechazó lo ocurrido y pidió denunciar cualquier acto de corrupción que manche el nombre de la institucionalidad.