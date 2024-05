Dos hombres fuertemente armados intentaron robar una entidad bancaria ubicada en la Avenida del Libertador, al nororiente de Santa Marta. En el hecho, dos personas perdieron la vida, un delincuente y un mototaxista que no tenía que ver con el asalto.

Los criminales robaron algunos teléfonos celulares en el banco y dinero en efectivo, luego tomaron como rehén a una trabajadora de la entidad para usarla como escudo humano mientras escapaban. La llevaron hasta otra zona de la avenida.

En ese punto la Policía de Santa Marta pudo intervenir, pero inició un intercambio de disparos en el que se dio de baja a uno de los presuntos ladrones, el otro quedó gravemente herido y, desafortunadamente, un mototaxista que iba pasando por el sector fue impactado por dos balas perdidas, que le ocasionaron la muerte.

En un video grabado por un ciudadano quedó registrada la balacera en el sector.

“Llegaron enseguida, dijeron que era un atraco, que los celulares, que la plata. Patearon las puertas y estaban desesperados. Yo me llené de nervios, ellos me dijeron que el celular, yo se lo puse en las manos y me pegaron el cachazo. Yo cuando me veo bañado en sangre”, contó un testigo del atraco.