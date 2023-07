En Tuluá la gente tiene miedo y eso lo sabe el alcalde John Jairo Gómez, quien sostiene que, junto con la Gobernación del Valle, han hecho todo lo posible para enfrentar a los actores criminales que operan en la región, especialmente al grupo La Oficina, que a punta de extorsiones, homicidios e intimidaciones tienen en medio de la zozobra al municipio del centro del Valle del Cauca.

Este grupo delictivo, que existe desde hace más de 15 años, se adjudicó el homicidio del agente de tránsito John Jaiber Hincapié, ocurrido el sábado pasado, luego de que el hombre llegara del sepelio de dos de sus compañeras que también fueron asesinadas el martes pasado.

¿Por qué asumió la dirección de la Secretaría de Tránsito de Tuluá?

“Estamos muy tristes por la situación de violencia que vivimos en la ciudad, pero sobre todo quienes trabajamos en la Alcaldía por la trágica muerte de tres personas que laboraban en nuestra administración.

Asumí la dirección del Tránsito para que, junto con los organismos de control, podamos saber qué está pasando al interior.

También hay que decir que desde el jueves pasado llegó a Tuluá un grupo especial de investigadores de la Sijín y un refuerzo a la Policía. Esperamos tener pronto los resultados de la investigación”.

¿No es muy peligroso asumir la dirección de esa Secretaría, luego de que la banda La Oficina se atribuyera el homicidio del agente?

“Sí, claro que lo es. Lo que pasa es que me da mucho miedo enviar a alguien que no conozca la Secretaría de Tránsito. Yo la conozco bien porque en dos oportunidades he sido su director. Además, no quiero enterrar a nadie más, no quiero arriesgar a algún compañero del gabinete y que días después le pase algo. Yo quiero apersonarme de todo lo que allí está pasando y aclarar, directamente, las hipótesis que hay alrededor de las muertes de estos compañeros. Quiero saber si el trabajo de estas personas está relacionado con su muerte”.

¿Cuáles hipótesis ha conocido sobre estas muertes?

“Apenas estamos asumiendo el tema y lo que hayan recolectado los organismos de investigación será reserva del sumario. En el consejo de seguridad del domingo se pidió no filtrar información. No hay mayor información todavía, pero pronto llegaremos al fondo de lo que pasó acá en Tuluá”.

La Local se adjudicó el homicidio del guarda. ¿Qué sabe usted?

“Esta agrupación ha tomado mucho poder criminal en Tuluá y hoy sus cabecillas están presos. Sólo en la cárcel de Tuluá hay 130 de sus integrantes que están detenidos.

Yo veo varios comunicados por Facebook que son supuestamente de ellos, pero sinceramente no creo que lo sean. La ciudadanía no debe prestarles atención a esos comunicados, debe enfocarse en lo que informan la Policía, la Fiscalía y demás autoridades. Hay que creerle sólo a lo que es oficial.

Las redes sociales sirven para mucho, para amenazar, intimidar y si usted observa, entre junio y julio ese grupo ha dejado, supuestamente, varios panfletos. Pero lo curioso es que en los 15 años anteriores no publicó ningún comunicado y es muy raro que ahora, en plena época de campaña electoral, se pongan a generar dudas y zozobra. Eso hay que investigarlo”.

¿Qué información tiene sobre la operación de La Oficina actualmente en el municipio?

“Es claro que manejan un tema delincuencial de microtráfico y extorsión. Ellos son quienes, desde las cárceles, extorsionan a la gente de Tuluá. Eso es muy grave porque si ya los jueces condenaron a una persona por un delito, cómo es que ese sujeto desde prisión puede seguir delinquiendo.

Yo le he pedido al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y el domingo pasado se lo manifesté al de Transporte, que mediante el procedimiento de Ley 1098, esta banda deje de ser catalogada como un grupo de delincuencia común y pase a ser vista como uno de delincuencia organizada. Todo esto con el fin de tener más herramientas para poderlos desarticular”.

Debe haber un tratamiento acorde con la capacidad criminal de ese grupo, ya que requiere un especial tratamiento de las autoridades. Esta banda no está naciendo y tampoco creciendo, ya está formada hace rato”.

En el consejo de seguridad del domingo se habló de reforzar el sistema de cámaras de la ciudad. ¿Con cuántas cuenta la ciudad?

“Se habla de que son 13 o 16, pero la verdad es que ninguna sirve porque no son compatibles. Hoy no tenemos una sala de revisión de las cámaras y por eso en 2021 presentamos un proyecto que incluye un espacio de grabación, de observación y 363 dispositivos ubicados estratégicamente para que sean instalados donde más homicidios, según el Observatorio de la ciudad, ocurren.

Ese proyecto había sido viabilizado, pero con el cambio de Gobierno nacional se había detenido. Sin embargo, con la visita el domingo del Ministerio de Interior, se reactivó y se colocó nuevamente sobre la mesa”.

¿La Gobernación ha sido receptiva con sus requerimientos?

“Yo entiendo que la gobernadora hace lo que puede con lo que tiene. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir cuántos fiscales, jueces, policías y demás hay en cada ciudad y eso es potestad del Gobierno nacional. La gobernadora habla con nosotros y eleva los requerimientos. Nos han prestado atención, pero esperamos soluciones”.

¿Usted ha conocido las amenazas que La Oficina le habría hecho al candidato a la alcaldía Gustavo Vélez Román? ¿Qué tiene para decir?

“Yo he investigado y no conocí ningún atentado contra él. Allí hay una confusión de hechos que no corresponden a lo que realmente ocurrió. Ese ataque, que se dice fue en la rueda de prensa, hay que averiguar dónde ocurrió y si en realidad pasó.

Mi solidaridad con todos los candidatos que se han sentido afectados en su campaña, pero sería bueno que se investigue qué pasó en realidad porque la denuncia oficial no la he conocido. Hay que preguntarles a las autoridades”.

¿Qué es lo que más le preocupa de Tuluá?

“Que el accionar de La Oficina y de la disidencia Adán Izquierdo afecten el proceso electoral. A los tulueños les pido que no entren en el pánico de unos malintencionados que, a través de redes sociales, tratan de crear y maximizar hechos que ocurren, pero con diferentes publicaciones lo que hacen es crear zozobra”.

¿A quién se refiere cuando habla de unos malintencionados?

“Me refiero a quienes, con alguna intención, posiblemente integrantes de una estructura criminal u otras personas con intereses políticos, envían mensajes por redes. A la gente le digo que antes de compartir y preocuparse por una publicación, confirmen si es verídica o no en los canales de la Secretaría de Seguridad”.