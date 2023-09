El accidente de tránsito sucedió a tempranas horas de la mañana donde se presentó un choque entre un taxi y un automóvil que, por fortuna, no dejó víctimas fatales.

De acuerdo con testigos, el hecho no fue atendido por las autoridades. “La Policía llegó tres horas después cuando ya se habían llevado el taxi en grúa. No hubo tránsito, ni carreteras, no quedó croquis y parece que no va a responder”.