Indignación y repudio ha desatado el caso de la bebé muerta en un motel de Valledupar por inhalar monoxido de carbono dentro de un carro, mientras sus padres sostenían un encuentro en el establecimiento. Sobre este hecho han salido múltiples hipótesis, como que la mujer fue víctima de violencia por parte de su pareja en ese sitio y que hubo negligencia de la seguridad del lugar al dejar ingresar a una menor de edad.

Esas versiones estarían ocasionando secuelas graves en la mujer, que ha sido señalada junto a su pareja por la aberrante muerte de la pequeña. Según su abogado Andrés Orrego Galeano en diálogo con Revista Semana, la madre de la menor estaría atravesando por un cuadro de depresión y ansiedad.

“Ella no se baña, no come, no sale de la habitación y se arropa de los pies a la cabeza. Por eso, les pedimos a los medios un poco de mesura frente al tema y esperar que, en su momento, ella explique todo lo acontecido”, señaló su defensa en la entrevista.

Más detalles del caso de la muerte de una bebé en un motel

La mujer, que es identificada como María Camila Mengual Mojica, de 19 años, se mantiene viviendo en Valledupar junto a su madre, mientras sus abogados le ayudaron a gestionar ayuda profesional psicológica en su proceso de salud mental, de acuerdo con el citado medio.

“Ella está en tratamiento psicológico. Al parecer, las cosas no son como se comentaron en primera medida. Hay que esperar los resultados de la investigación. La información y el material probatorio los tiene la Fiscalía”, indicó el jurista en la revista.

El caso ha dado todo un giro por la confesión de la mujer, que según la Fiscalía dijo que el hombre la habría intimidado con un arma traumática para obligarla a acceder a ir al motel. Sin embargo, El Tiempo reveló que después de que se emitió la orden de captura contra el padre de la menor, el sujeto escapó.