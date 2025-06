Una adolescente murió y 69 personas resultaron heridas luego de que un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la localidad costera turca de Marmaris, informó el martes el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

“Una niña de 14 años fue trasladada al hospital tras una crisis de pánico pero lamentablemente perdió la vida pese a todos los esfuerzos por salvarla”, indicó Yerlikaya en redes sociales.

La menor fue identificada como Afranur Gunlu y murió en la localidad de Fethiye, unos 100 km al este de Marmaris, según el ministro. Otras 69 personas “que saltaron en pánico desde sitios altos” resultaron heridas en la provincia de Mugla, donde se ubica el balneario de Marmaris, agregó.

Catorce de los heridos fueron atendidos en el sitio, ocho recibieron atención rápida y 46 fueron trasladados al hospital. El sismo se sintió a a unos 10 km de la costa de Marmaris, indicó la agencia de manejo de desastres AFAD. El ministro precisó que ningún edificio residencial fue destruido, según las primeras informaciones.

“Se trata de un terremoto cuya principal característica es su profundidad. Su profundidad es de 60 kilómetros, lo que nos permite afirmar que, aunque se sintió en una zona más amplia del Dodecaneso y Turquía, no tendrá efectos significativos en la superficie, no habrá tsunami ni, sobre todo, no habrá una secuencia de réplicas significativas”, indicó el profesor de Geología, Efthimios Lekkas, al medio ‘ertnews’.

Al mismo tiempo, enfatizó que, debido a su profundidad, es muy probable que se trate del terremoto principal. “Es un evento sísmico muy intenso para los residentes de Rodas y sus alrededores, pero de ahí en adelante no tendremos nada especial“,

