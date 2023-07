Vicky, de 33 años de edad, falleció a pesar de la cirugía de urgencia a la cual fue sometido en un hospital del país asiático, luego de sufrir el grave accidente en el sitio de entrenamiento deportivo.

El fisiculturista estaba haciendo flexiones en cuclillas bajo la supervisión de un entrenador, cuando ocurrió lo inesperado con la pesada barra que cargaba discos de hierro de 100 kilos, de cada lado, aplastó la parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco.

Sobre las causas del incidente, al parecer, Justyn Vicky todavía no lograba dominar la ejecución del ejercicio con ese peso (un error que cometen muchos pesistas ‘amateurs’) y esto provocó que no pudiera volver a retomar su postura normal después de hacer la sentadilla, detalló The Sun.

Para el mundo del fitness, la muerte de Vicky (que alcanzó más de 30.000 seguidores en Instagram gracias a sus rutinas de acondicionamiento físico) es una lamentable noticia, al tratarse de un atleta joven y con grandes cualidades para ese deporte.

El gimnasio donde ocurrió la tragedia también lamentó lo sucedido con uno de sus grandes pupilos:

“Su energía contagiosa y su pasión genuina por ayudar a otros a transformar sus vidas nos conmovieron profundamente. A través de innumerables entrenamientos, palabras de aliento y orientación compasiva, se convirtió en una parte irremplazable de nuestros viajes de acondicionamiento físico y de nuestra familia de gimnasios”, se lee en una publicación del pasado 15 de julio, día en que ocurrieron los hechos.

