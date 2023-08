Dentro de poco tiempo se cumplirían dos años de uno de los sucesos que más ha impactado al país, al menos por un tiempo. Fue el 29 de octubre de 2021 que se informaba y confirmaba la muerte de Octavio Ocaña, actor que interpretaba a ‘Benito’ en la serie de comedia ‘Vecinos’.

Su muerte está llena de misterio e interrogantes, pues las versiones oficiales afirman que el actor habría disparado el arma que lo terminaría matando, pero videos y declaraciones difieren de ello.

Fue mucha la información posterior y supimos del gran duelo que vivió la familia del actor, incluyendo a su entonces prometida, Nerea Godínez. Esta chica está en medio de una fuerte polémica, pues ya habría presentado a su nueva pareja y la comunidad le reprocha no haber respetado a su exnovio Octavio.

Fue por medio de una historia en su perfil de Instagram que Nerea muestra una foto junto con Diego Alexandre, un joven gustoso de la mercadotecnia y de la logística. A la imagen lo acompaña un texto a modo de explicación sobre lo que acontece con su vida actualmente.

Nerea como lo explica en su perfil de Instagram, está intentando continuar con su vida y por ende, ello implica conocer a gente nueva y relacionarse de manera amorosa. Este hecho causó la indignación de muchos usuarios, quienes afirmaban que Nerea buscó y encontró a alguien demasiado pronto considerando la muerte de su anterior pareja.

Ante lo planteado, se le ha interrogado sobre esta cuestión a Bertha Ocaña, hermana de Octavio y cuñada de Nerea y parece aceptar la situación, pues afirma, no tiene nada malo que decir de absolutamente nada ni nadie.

No sé qué quieran escuchar de mí o que quieran que explique de un tema que no me interesa hablar en absoluto porque no tengo nada malo que hablar de nadie.