¿Se ha preguntado qué pasa cuando un animal se ve al espejo? ¿Se reconoce o no lo logra hacer? Varios estudios han logrado identificar que una serie de especies sí lo pueden hacer, como algunos elefantes, delfines o simios. Ahora, una reciente investigación encontró que los gallos también lo pueden hacer.

Esto de reconocerse al espejo, explica Sonja Hillemacher, una de las autoras del estudio, se puede dar porque, al parecer, estos animales tienen capacidades cognitivas más avanzadas y, añade, podría existir un vínculo con la inteligencia social y emocional.

A los ojos de Hillemacher “esta habilidad es un aspecto fundamental de la conciencia. También es esencial para nosotros”. En los resultados de la investigación, publicada en la revista Plos One, los investigadores explican que para saber si los gallos se podían reconocer frente a un espejo partieron de una característica de la especie: suelen llamar a sus compañeros si ven una amenaza en el cielo.

Pero, no emplean este llamado si el gallo está solo, porque podría llamar la atención del depredador. Basados en esta situación, la primera fase del experimento consistió en poner, en una parte, a unos gallos juntos; en otra, un espejo junto a un gallo y, finalmente, en otro cuarto estaba un gallo solo. Luego, el equipo proyectó la silueta de un halcón volando en el techo.

Encontraron que, tras hacer este experimento con 58 gallos, las aves emitían muchas más llamadas de alarma cuando veían otro gallo, con 1,33 llamadas de alarma por ave en promedio. Un resultado que se repitió durante tres pruebas. Cuando estaban solos emitían 0,29 llamadas en promedio y al estar frente al espejo se reportaron 0,43 llamadas.

Después, en una segunda fase, el equipo puso un segundo gallo fuera de la vista del primer ejemplar y detrás del espejo. Encontró una reducción similar en las llamadas. Esto, añadieron, sugieren que los pájaros no consideraron su reflejo como otro gallo, incluso cuando estaba acompañado por el olor y el sonido de un segundo ejemplar.

Aunque los investigadores advierten que los resultados pueden sugerir que los gallos consiguen reconocerse en un espejo, hay otra hipótesis sobre su comportamiento. “Es posible que consideraran su reflejo como un extraño [integrante de su especie] que imitaba cada uno de sus movimientos, lo que les llevó a no emitir una llamada de alarma por irritación”, dijo la investigadora.

Además, de este experimento hicieron una “prueba de calificación” tradicional para probar el autorreconocimiento en el espejo. A 18 gallos se les aplicó un polvo rosa o transparente justo debajo del pico, en el pecho, donde no tienen visibilidad. Luego registraron las reacciones de las aves cuando tenían un espejo y cuando no lo tenían. Los resultados revelaron que mientras las aves se tocaban y se acicalaban, su comportamiento no difería cuando había un espejo presente o si la marca era rosada o transparente.

“Las pruebas en espejo deberían modificarse para tener en cuenta el contexto natural del animal que se estudia (…) Si los gallos pueden diferenciar entre su propio reflejo y la visión de sus congéneres, es probable que esta capacidad cognitiva esté mucho más extendida de lo que se suponía anteriormente”, apuntaron.

