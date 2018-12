El hombre, del cual no revelan el nombre, ingresó a cuidados intensivos por una “exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca crónica”, de acuerdo con los doctores Gavitt A. Woodard y Georg M. Wieselthaler, relata BBC Mundo.

El cuerpo médico aplicó varios tratamientos al hombre, durante varios días, para ayudarlo a bombear la sangre y evitar que se le formaran coágulos. Sin embargo, mantuvo las dificultades para respirar y siguió tosiendo con sangre, explica el diario británico.

A 36-year-old man was admitted to the ICU with an acute exacerbation of chronic #heartfailure. After a ventricular assist device was placed & anticoagulation therapy initiated, hemoptysis developed, and he expectorated a cast of the right bronchial tree. https://t.co/QfqeqwWzXt pic.twitter.com/nXW201rjCT

— NEJM (@NEJM) 3 de diciembre de 2018