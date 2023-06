La fiscalía encargada de la lucha contra el crimen organizado (Diicot) dio a conocer que el influencer Andrew Tate y su hermano Tristan han sido detenidos en Rumania por “organizar un grupo delictivo, tráfico de seres humanos y violaciones“.

(Le interesa: Hallan barco hundido en Segunda Guerra Mundial en el que murieron más de mil prisioneros)

Andrew de 36 años y su hermano de 34 años fueron detenidos a finales de diciembre después de varios meses de investigación, ambos siguen detenidos en un arresto domiciliario, está información fue dada en el mismo comunicado de la acusación.

Emory Andrew Tate III, popularmente conocido como “La Cobra” Andrew Tate, es un empresario y ex profesional del kickboxing convertido en influencer famoso por sus comentarios misóginos. Se hizo viral después de tener un conflicto con la activista sueca Greta Thunberg.

Andrew abandonó su carrera deportiva en 2016, buscando participar en la televisión donde llegó a ‘Gran Hermano‘ en el Reino Unido, pero solo duró seis días pues sus comentarios homofóbicos y racistas le costaron su expulsión.

Lee También

El influencer decidió crear su propio sitio web en el que ofrece cursos sobre cómo enriquecerse y da consejos para comunicarse con mujeres. Además incursionó en el mundo de las criptomonedas y creó su propia compañía, acusada de ser una estafa piramidal.

Ahora mismo Tate y su hermano son sospechosos de haber formado una red a principios de 2021 en Rumania, pero también en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido; investigadores identificaron a siete víctimas que fueron engañadas por los hermanos Tate.

Opinion: Andrew Tate and Tristan Tate have been charged on what appears to be bogus charges of rape and human trafficking.

Based on the charges it appears they “coerced” women by offering relationships but only intended to sleep with them. Honestly this is one of the most… pic.twitter.com/2UM5ofxmkd

— 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) June 20, 2023