Las noticias provenientes de Hawái son cada vez menos alentadoras, ya que con el paso del tiempo más personas pierden la vida y las casas y demás estructuras también se han visto perjudicadas de gran manera.

En la más reciente actualización que brindó el gobernador de la isla, Josh Green, sobre las afectaciones en Maui, aseguró que el número de fallecidos ha aumentado en las últimas horas y que, por ahora, no hay mucha esperanza de que la situación vaya a cambiar.

Además, agregó que por estos datos, los incendios que comenzaron el pasado martes se han convertido en los más letales en el último siglo en la historia de Estados Unidos, por lo que claman por más ayuda para controlar la situación, que ya tiene registros históricos.

Cabe destacar que además de las vidas perdidas, CBS confirmó que ya hay más de 1.000 personas sin hogar, por lo que se han instalado seis refugios temporales que servirán para atender a los afectados en medio de esta tragedia.

The New York Times compartió imágenes de cómo se veían varios lugares de la isla antes de que comenzara la tragedia justamente para que el mundo se de cuenta de la gravedad de la situación.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui’s western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/c7TkkrhZqi pic.twitter.com/V5GqkrJvI7

— The New York Times (@nytimes) August 11, 2023