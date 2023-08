El golpe de Estado coincidió con la reelección –sin observadores– del mandatario que venía ostentando el poder desde hace 14 años en un país de carácter petrolero con 55 años de dominio de la familia Bongo.

(Vea también: 169 migrantes colombianos “han sido desaparecidos” en México, alertan varias ONG)

Numerosos habitantes salieron a las calles a apoyar a los militares mientras que en un video Ali Bongo pidió a sus partidarios “hacer ruido”.

Ali Bongo, que sucedió a su padre Omar en 2009, fue puesto en arresto domiciliario, “rodeado de su familia y sus médicos”, anunciaron los militares en la televisión estatal.

También fueron detenidos altos funcionarios del régimen, consejeros de la presidencia y los 2 principales responsables del poderoso Partido Democrático Gabonés, PDG.

El jefe de la guardia presidencial, el general Brice Oligui Nguema, fue llevado triunfante por cientos de soldados, según imágenes difundidas por televisión.

En una entrevista con el diario francés Le Monde, el general dijo que Bongo, de 64 años, “fue apartado” y que “goza de todos sus derechos”.

Al respecto, la Unión Africana condenó “con firmeza” el derrocamiento. China llamó a “garantizar la seguridad de Ali Bongo” y Rusia expresó su “profunda preocupación”.

Francia, antigua potencia colonial y con intereses en los sectores del petróleo y el manganeso en ese territorio, “condenó” lo acontecido.

Lee También

Los militares encabezados por el general Brice Oligui Nguema desconocieron la reelección de Bongo, anunciaron el cierre de todo el aparato estatal y bloquearon las fronteras.

Gabon Military: "On this day, August 30, 2023, we, the defense and security forces… on behalf of the Gabonese people and guarantor of the protection of institutions, have decided to defend peace by putting an end to the current regime." pic.twitter.com/kboTBOmBaP

— COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) August 30, 2023