Los fenómenos astrológicos son muy extraños de ver y apreciar, por ello que los entusiastas del espacio y los astros se preparen con cierto tiempo para poder vivir estos eventos únicos en la existencia, como por ejemplo, un eclipse solar en México y que sucederá muy pronto.

Este fenómeno se da cuando la Luna, que es nuestro único satélite natural, se interpone entre el Sol y la Tierra causando que la luz se bloquee de manera completa o parcial por algunos segundo e incluso minutos, este evento será un eclipse anular, es decir, la Luna no llega a tapar por completo al Sol y se podrá apreciar un interesante anillo.

Este evento está previsto para el 14 de octubre de este mismo 2023 por lo que si hacemos las matemáticas, desde hoy que se publica esta nota (24 de julio), faltan exactamente 82 días para poder ser testigos de este espectáculo. Según indica la NASA, este evento iniciará aproximadamente a las 09:30 de la mañana y el anillo de fuego podrá ser visto a las 12:30 de la tarde, pero es importante aclarar que esta información varía dependiendo del país y la región en la que veamos el eclipse.

The eclipses are coming!

Four months, 11 days until the annular eclipse.

10 months, six days until the total eclipse.

Solar eclipses are beautiful and mesmerizing. But do they offer any scientific value?

I am so glad you asked… pic.twitter.com/Ov3EmIoWbU

— NASA Sun & Space (@NASASun) June 2, 2023