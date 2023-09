El manizalita Jonny Carvajal se ha convertido en uno de los bailarines más destacados, a nivel internacional, en la práctica del tango. Este estilo musical le ha permitido consagrarse en el mismo país que le originó como fenómeno cultural: en Argentina, Jonny acaba de llevarse el primer lugar en el certamen Mundial de Tango BA 2023.

El reconocimiento, conseguido por Carvajal y su pareja de baile, la argentina Suyay Quiroga, lo ubica como el vigente campeón en la categoría de ‘Tango de pista’, que hace referencia al estilo más clásico y tradicional en el baile social del tango.

(Vea también: Ganaban más de $ 2’500.000 en Colombia, renunciaron y ahora les pagan 5 veces más en Dubái)

Jonny Carvajal, quien se ubicó, junto a Suyay, por encima de 650 parejas, en un encuentro a nivel mundial, donde participaron personas de 35 países en la ciudad de Buenos Aires, habló en La W con Julio Sánchez Cristo sobre este gran logro en su carrera.

“Mi mamá me llevó a bailar por hacerme ocupar el tiempo libre. En toda mi adolescencia tenía dos grupos de amigos: con los que iba a la escuela a bailar tango y otros, a los que les parecía música de viejos”, contó el bailarín caldense, que además reconoció la influencia que tiene Colombia en la conservación de la práctica y disfrute del tango.

“Bailan más tango los jóvenes en Colombia que en Argentina, no lo digo porque sea colombiano. He ido a Colombia a festivales y se escucha el tango en la calle, no solo como una cuestión bohemia. El tango se hizo fuerte en Colombia, cuando en Argentina la dictadura impidió la difusión de esta música y favoreció la rebeldía de otros estilos como el rock”, afirmó el bailarín.

En cuanto a los países que son potencia en este baile, Carvajal señaló que “hay tres después de Argentina. En segundo lugar, Colombia, luego Rusia e Italia también. Después de Argentina está, sin duda, Colombia, por cantidad de campeones y de parejas, no solo ahora en el Campeonato del Mundo, sino en el Campeonato Metropolitano de Buenos Aires”.

(Lea también: Colombiano de 80 años y con 5 nietos es nuevo campeón mundial de triatlón)

El bailarín colombiano también habló sobre los cambios que ha tenido el género en la actualidad, principalmente en cuanto al rol del hombre y la mujer.

“Hace años el hombre lideraba, hoy es una conversación: los dos tomamos decisiones en el momento del baile. Hay una responsabilidad que tiene el varón frente a los movimientos, pero dentro de esa construcción siempre está la ayuda de la compañera para sacarte de un apuro y reiniciar”, describió Jonny.