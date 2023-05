Reino Unido lanzó una amenaza de seguridad nacional a pocos días de la coronación del rey Carlos III, la cual será el próximo sábado 6 de abril.

La alerta se desató alrededor de las 9 de la noche, hora local, cuando un hombre se acercó al jardín del palacio y lanzó lo que serían unas balas de escopeta, dijo el canal GB News. Además, el sospechoso también cargaba con un maletín poco confiable, por lo que las autoridades actuaron rápidamente y capturaron al hombre de quien la identificación aún no ha sido revelada.

Sin embargo, pese a que no hay disparos o personas lesionadas reportadas, si se escuchó una explosión, pero al parecer fue un artefacto manipulado y explotado intencionalmente por la policía del Reino Unido.

La alerta en la población creció ya que el canal GB News estaba transmitiendo en vivo, cuando los presentadores Jacob Reees-Mogg y Michael Cole tuvieron que cortar, ya que les había llegado la notificación que en el lugar había presencia policial masiva en los alrededores del palacio.

WATCH: Controlled explosion heard on live TV as police investigate suspicious bag at Buckingham Palace pic.twitter.com/YoX2pDKWrF

— BNO News (@BNONews) May 2, 2023