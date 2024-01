Un directo del ‘streamer’ Westcol ha desatado un escándalo en las redes sociales, involucrando al ‘influencer’ Herrera en acusaciones de maltrato hacia su exnovia y también creadora de contenido, ‘Mav’.

En el video, Westcol expone las presuntas acciones abusivas de Herrera, causando una rápida viralización de sus palabras y despertando la preocupación de muchos por el bienestar de ‘Mav’.

La respuesta de ‘Mav’ ante la avalancha de preguntas sorprendió a todos sus seguidores. Confirmó haber sufrido maltrato durante su relación con Herrera, pero explicó que no había hablado anteriormente sobre ello debido a la dificultad emocional que representaba. Aunque optó por no entrar en detalles, aseguró que consideraba este capítulo como parte del pasado y no deseaba profundizar en el tema.

El hashtag #HerreraMaltratador comenzó a difundirse en las redes sociales, denunciando los presuntos abusos sufridos por ‘Mav’. La condena a la violencia contra la mujer se hizo sentir de manera contundente en las plataformas digitales.

Sin embargo, hasta el momento, Herrera no ha emitido ninguna declaración para abordar la creciente controversia que rodea su imagen, manteniendo un silencio que añade más incertidumbre al escándalo.

Pero luego lo ves de falso humilde y vendiéndose como la mejor persona del mundo, cuando en realidad es un abusador. pic.twitter.com/OqQGxEKuHJ — South 🇨🇴 (@SouthCOL_) December 31, 2023

En Colombia, denunciar situaciones de maltrato es fundamental para proteger a las víctimas y tomar medidas legales contra los agresores.

Existen diferentes canales y organismos a los cuales las personas pueden acudir para realizar denuncias de maltrato. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional es uno de los primeros puntos de contacto para reportar casos de violencia.

Esta línea está disponible las 24 horas del día y es accesible desde cualquier lugar del país.

